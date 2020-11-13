Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тиаго Сантос проведёт следующий бой с Александаром Ракичем

Тиаго Сантос проведёт следующий бой с Александаром Ракичем
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантос проведёт следующий поединок 6 марта 2021 года, сообщает MMA Fighting. Соперником бразильца станет перспективный боец из Австрии Александар Ракич.

Тиаго Сантос предыдущий раз появлялся в клетке совсем недавно. В ночь на 8 ноября по московскому времени он выступил на турнире UFC Vegas 13, досрочно проиграв ветерану лиги Гловеру Тейшейре. После этого Сантос откатился на третье место в рейтинге полутяжёлого веса.

Что касается Ракича, то он в предыдущем бою решением судей победил экс-претендента на титул Энтони Смита. Всего в UFC на счету Александара пять побед в шести встречах. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020