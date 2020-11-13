Тиаго Сантос проведёт следующий бой с Александаром Ракичем
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Тиаго Сантос проведёт следующий поединок 6 марта 2021 года, сообщает MMA Fighting. Соперником бразильца станет перспективный боец из Австрии Александар Ракич.
Тиаго Сантос предыдущий раз появлялся в клетке совсем недавно. В ночь на 8 ноября по московскому времени он выступил на турнире UFC Vegas 13, досрочно проиграв ветерану лиги Гловеру Тейшейре. После этого Сантос откатился на третье место в рейтинге полутяжёлого веса.
Что касается Ракича, то он в предыдущем бою решением судей победил экс-претендента на титул Энтони Смита. Всего в UFC на счету Александара пять побед в шести встречах. На данный момент он занимает четвёртое место в рейтинге.
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