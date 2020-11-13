Сергея Харитонова избили в Москве. Он госпитализирован

Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. По словам спортсмена, на него накинулся неизвестный, вооружённый кастетом. Преступник успел нанести несколько ударов, сообщает Telegram-канал 112.

По данным «Рен ТВ», боец доставлен в больницу, в лечебном учреждении ему оказывают всю необходимую помощь.

Харитонов — один из самых известных российских тяжеловесов, выступающих в смешанных единоборствах. 40-летний боец по-прежнему остаётся активным. На минувший неделе он выступил на турнире в ОАЭ, где нокаутировал Оли Томпсона. В сентябре 2020 года Сергей дебютировал на профессиональном ринге. На вечере бокса в Москве он уже в первом раунде нокаутировал британского ветерана, экс-соперника Майка Тайсона Дэнни Уильямса.