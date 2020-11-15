Валуев: хочу пожелать Сергею Харитонову скорейшего восстановления

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал ситуацию вокруг драки Сергея Харитонова и Адама Яндиева.
«Так уж вышло, что по поводу происходящего в мире единоборств ко мне часто обращаются журналисты из разных изданий. Инцидент с дракой в фойе имеет очень опосредованное отношение к единоборствам. Скорее, это вопрос из разряда хулиганских происшествий, поэтому нам сразу надо здесь правильно расставить акценты.
Предвижу бурю хайпа и других разного рода публикаций в СМИ. Сегодня это востребовано, и, к моему сожалению, данный случай вряд ли станет исключением. Скажу одно. Суд, если дойдёт до него, даст оценку произошедшему, и всем достанется по серьгам. О причинах инцидента могут судить те, кто в курсе причин произошедшего. А сегодня хочу пожелать Сергею Харитонову скорейшего восстановления.
Мы всегда должны знать и помнить, что являемся заложниками воспитания», — написал Николай Валуев в своём «инстаграме».
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