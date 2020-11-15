Российский боец Хизриев проведёт первый бой в UFC 6 февраля 2021 года

Стала известна дата дебюта в UFC российского бойца Алиасхаба Хизриева, сообщает MMA Fighting. Хизриев 6 февраля проведёт поединок против Веллингтона Турмана 6 февраля 2021 года.



В главном событии турнира 6 февраля должны встретиться Алистар Оверим и Александр Волков.



Хизриев подписал контракт с UFC в сентябре 2020 года, за 50 секунд победив Энрике Шиджемото в рамках турнира Dana White’s Contender Series.



Всего Хизриев провёл 13 поединков в своей карьере, одержав в них 13 побед.



Турман должен был провести поединок против Шона Стрикленда на турнире UFC 31 октября, однако бой сорвался из-за коронавируса у Туррмана.



Хизриев был чемпионом организации Fight Nights Global, в титульном поединке он одержал победу над ветераном Русимаром Паларесом, ранее выступавшим в UFC.