Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Российский боец Хизриев проведёт первый бой в UFC 6 февраля 2021 года

Российский боец Хизриев проведёт первый бой в UFC 6 февраля 2021 года
Бокс/ММА / UFC 0

Стала известна дата дебюта в UFC российского бойца Алиасхаба Хизриева, сообщает MMA Fighting. Хизриев 6 февраля проведёт поединок против Веллингтона Турмана 6 февраля 2021 года.

В главном событии турнира 6 февраля должны встретиться Алистар Оверим и Александр Волков.

Хизриев подписал контракт с UFC в сентябре 2020 года, за 50 секунд победив Энрике Шиджемото в рамках турнира Dana White’s Contender Series.

Всего Хизриев провёл 13 поединков в своей карьере, одержав в них 13 побед.

Турман должен был провести поединок против Шона Стрикленда на турнире UFC 31 октября, однако бой сорвался из-за коронавируса у Туррмана.

Хизриев был чемпионом организации Fight Nights Global, в титульном поединке он одержал победу над ветераном Русимаром Паларесом, ранее выступавшим в UFC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020