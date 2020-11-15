Тактаров: Яндиев больной на голову. Не понимаю, как Харитонов одолжил ему столько денег

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о конфликте Сергея Харитонова с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым. По его словам, он не удивлён случившимся. Тактаров назвал Яндиева больным на голову.

«Я вообще не удивлён таким событием. Яндиев больной на голову из-за коронавируса. Как я понимаю, правда в этой ситуации на стороне Харитонова. Но я всё равно не понимаю, как можно было одолжить столько денег, когда так хорошо знаешь этого человека.



Самое прикольное, что я сам недавно понял, как работает подобная формула. У меня вчера заблокировали мой аккаунт в „Инстаграме“. Я вчера сидел и слушал Харитонова, задавался вопросом, как можно быть таким недальновидным, а потом сам попался, когда понимал, что меня разводят, но всё равно нажал на ссылку, и у меня турки отняли доступ к моей странице.



Меня взломали. У меня было сообщение, чтобы я удалил какой-то контент. Сначала я подумал, что это про президентские выборы США или музыку, которая была не по праву размещена у меня на странице. Перешёл по ссылке, когда как раз слушал Харитонова, про себя думал: как можно столько лет попадаться и что-то объяснять? Я думал, что я не такой, и потом бам, меня блокируют. Потом понял, как работает эта формула.



Вот так вот турки и забрали аккаунт, это там распространено. Я-то думал, что я стреляный, но ни фига. Зачем туркам это надо было? Может, кто-то из молодых фанатов или родственников позвонил и попросил. Но ничего страшного, глаза отдыхают. А про Харитонова я сочиню стихотворению скоро и всё расскажу. Ждите», — приводит слова Тактарова Sport24.