Боец Bellator, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов женился. Поздравление со знаменательным днём размещено на официальной странице промоушена Gorilla Fighting Championsip, в котором ранее Усман проводил поединки.

«От всей нашей большой команды поздравляем бойца команды Gorilla Fighting Усмана Нурмагомедова с днём свадьбы. Всех благ», — сказано в сообщении пресс-службы на странице промоушена.

К посту прикреплено фото с празднества, на котором Усман стоит вместе с родным братом Умаром.

Соответствующий пост доступен на странице Gorilla Fighting в социальной сети.

Ранее Усман Нурмагомедов сообщил, что его дебют в лиге Bellator пройдёт в январе.