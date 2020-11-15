Яндиев опроверг информацию, что применил в драке с Харитоновым кастет
Бывший боец UFC Адам Яндиев отрицает информацию, согласно которой он в драке с Сергеем Харитоновым применил кастет.
«Вы на эти руки посмотрите, там всё видно. Надо детально всё рассмотреть, был ли этот кастет», — передаёт слова Яндиева «РЕН ТВ».
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. В итоге у Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
В итоге Харитонов написал заявление в полицию, на данный момент Яндиев задержан, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.
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