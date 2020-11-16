Абдо получил сотрясение мозга и сломал нос в драке с Яндиевым, который избил Харитонова

У российского бойца смешанных единоборств Руслана Абдо после драки в Москве с участием других бойцов MMA Адама Яндиева и Сергея Харитонова диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, но от госпитализации он отказался. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Москвы.

«Врачи диагностировали у Абдо сотрясение головного мозга, перелом кости носа, ссадину лица, ушибленную рану губы и челюсти. От госпитализации отказался», — сообщил источник.

Напомним, Харитонов получил травмы в драке после того, как вмешался в конфликт Яндиева и Абдо, выяснявших отношения из-за денежного долга. Яндиев напал на Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.