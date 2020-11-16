Харитонов, которого избил Яндиев, показал свежее фото

Российский боец Bellator Сергей Харитонов опубликовал в «Инстаграме» свежую фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядит после драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и т. д. Я никогда не падаю духом и иду только вперёд, уверен, что основные мои победы ещё впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что всё заживёт и хотя бы через полгода смогу вернуться!

Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах! Всем здоровья! Только вперёд!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Сергея Харитонова.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.