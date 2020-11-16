Харитонов отказался от операции в России

Российский боец Bellator Сергей Харитонов, который пострадал в драке с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым, будет прооперирован за границей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Сергей не будет оперироваться в понедельник. Он полетит за границу, чтобы операцию сделали там. Куда конкретно, определится позднее, после выписки», — сообщил источник.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, Яндиева задержали, ему планируют предъявить обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.