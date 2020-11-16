Балаев осудил Харитонова за заявление на Яндиева

Боец ACA Марат Балаев высказал мнение о ситуации с конфликтом между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.
«Смотрел на это всё со стороны и никуда старался не лезть. Вообще в эти интернетные движения стараюсь не лезть. Но уже не выдерживаю. Честно, меня уже выворачивает от этого всего. Я не знаком ни с одним из них, и меня никак нельзя заподозрить в симпатии к кому-то из них. Просто вижу, что люди, может быть, из-за кавказской̆ внешности, однозначно склоняются и поддерживают одну из сторон. И, наверное, из-за бесцеремонного поведения.
Я не могу, и многие не могут знать до конца, кто прав, а кто виноват, и никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов, а именно «заява» на Адама, всё расставляет на свои места. Многие знают, как этот поступок называется, не буду озвучивать здесь. Я ещё раз говорю, что не лезу ни в чьи конфликты, просто меня удивляет общество, поддерживающее человека, который совершил такой поступок. Ведь даже в школе маленьким меня учили не ябедничать и тому, что это не красиво, как бы ни было тяжело.
(Для тех кто говорит, что по факту возбуждено дело, посмотрите интервью — Харитонов сам говорит, что написал заяву и посадит его, и не придумывайте отмазки)», — написал Балаев в своём «инстаграме».
- 16 ноября 2020
-
18:05
-
16:31
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
13:53
-
13:11
-
13:01
-
12:38
-
12:04
-
11:00
-
10:41
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:50
-
06:46
-
06:06
-
00:42
- 15 ноября 2020
-
23:51
-
23:40
-
22:56
-
21:22
-
20:42
-
19:41
-
18:59
-
18:26
-
17:04
-
15:37
-
12:58
-
12:33
-
11:47
-
10:34
-
09:22