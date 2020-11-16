Балаев осудил Харитонова за заявление на Яндиева

Боец ACA Марат Балаев высказал мнение о ситуации с конфликтом между бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым.



«Смотрел на это всё со стороны и никуда старался не лезть. Вообще в эти интернетные движения стараюсь не лезть. Но уже не выдерживаю. Честно, меня уже выворачивает от этого всего. Я не знаком ни с одним из них, и меня никак нельзя заподозрить в симпатии к кому-то из них. Просто вижу, что люди, может быть, из-за кавказской̆ внешности, однозначно склоняются и поддерживают одну из сторон. И, наверное, из-за бесцеремонного поведения.



Я не могу, и многие не могут знать до конца, кто прав, а кто виноват, и никто не может судить со слов одной из сторон. Но последнее, что сделал Харитонов, а именно «заява» на Адама, всё расставляет на свои места. Многие знают, как этот поступок называется, не буду озвучивать здесь. Я ещё раз говорю, что не лезу ни в чьи конфликты, просто меня удивляет общество, поддерживающее человека, который совершил такой поступок. Ведь даже в школе маленьким меня учили не ябедничать и тому, что это не красиво, как бы ни было тяжело.



(Для тех кто говорит, что по факту возбуждено дело, посмотрите интервью — Харитонов сам говорит, что написал заяву и посадит его, и не придумывайте отмазки)», — написал Балаев в своём «инстаграме».