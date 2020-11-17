Яндиев: Харитонов клянчил деньги у моего отца

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым. Яндиев заявил, что Харитонов выпрашивал деньги у его отца.
«Сергей сам изъявил желание познакомиться с моим отцом. Он знал, кто мой отец. Знал, что у нас состоятельная семья. Я его привёз домой. Абсолютно спонтанно, я даже не предупредил отца. Привёл, познакомил с отцом. Они общались недолго, потому что отцу надо было ехать. Потом отец позвонил с недовольством и сказал, если кого-то хочешь привести, в следующий раз предупреждай.
Все знают, что мой отец поддерживает спорт, спонсирует многих ребят. Он клянчил деньги там. Дал ему отец денег, не дал… я не знаю. Но отец был очень недоволен. Это был первый и последний раз, когда Харитонов был у нас дома», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.
Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.
- 17 ноября 2020
-
00:26
-
00:24
- 16 ноября 2020
-
23:17
-
22:48
-
21:53
-
21:05
-
19:11
-
18:05
-
16:31
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
13:53
-
13:11
-
13:01
-
12:38
-
12:04
-
11:00
-
10:41
-
10:04
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
08:50
-
06:46
-
06:06
-
00:42
- 15 ноября 2020
-
23:51
-
23:40
-
22:56
-
21:22
-
20:42
-
19:41
-
18:59
-
18:26