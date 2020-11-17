Яндиев: Харитонов клянчил деньги у моего отца

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым. Яндиев заявил, что Харитонов выпрашивал деньги у его отца.



«Сергей сам изъявил желание познакомиться с моим отцом. Он знал, кто мой отец. Знал, что у нас состоятельная семья. Я его привёз домой. Абсолютно спонтанно, я даже не предупредил отца. Привёл, познакомил с отцом. Они общались недолго, потому что отцу надо было ехать. Потом отец позвонил с недовольством и сказал, если кого-то хочешь привести, в следующий раз предупреждай.



Все знают, что мой отец поддерживает спорт, спонсирует многих ребят. Он клянчил деньги там. Дал ему отец денег, не дал… я не знаю. Но отец был очень недоволен. Это был первый и последний раз, когда Харитонов был у нас дома», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.



Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.



Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.