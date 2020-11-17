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Яндиев: Харитонов клянчил деньги у моего отца

Яндиев: Харитонов клянчил деньги у моего отца
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Адам Яндиев прокомментировал скандальный инцидент с Сергеем Харитоновым. Яндиев заявил, что Харитонов выпрашивал деньги у его отца.

«Сергей сам изъявил желание познакомиться с моим отцом. Он знал, кто мой отец. Знал, что у нас состоятельная семья. Я его привёз домой. Абсолютно спонтанно, я даже не предупредил отца. Привёл, познакомил с отцом. Они общались недолго, потому что отцу надо было ехать. Потом отец позвонил с недовольством и сказал, если кого-то хочешь привести, в следующий раз предупреждай.

Все знают, что мой отец поддерживает спорт, спонсирует многих ребят. Он клянчил деньги там. Дал ему отец денег, не дал… я не знаю. Но отец был очень недоволен. Это был первый и последний раз, когда Харитонов был у нас дома», — сказал Яндиев в интервью каналу Podcast Golitsin Experience в YouTube.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости.

Харитонов написал заявление в полицию, после чего Яндиева задержали и планируют предъявить ему обвинение по двум статьям. Что касается состояния пострадавшего, то Сергей пробудет в больнице около 10 дней.

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