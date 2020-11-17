Правозащитник рассказал, в каких условиях содержится Яндиев в изоляторе

Заместитель председателя московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдан Эберт рассказал, что боец смешанного стиля Адам Яндиев, который избил бойца Bellator Сергея Харитонова, находится в ИВС-1 (изолятор временного содержания. — Прим. «Чемпионата»), сокамерников у него нет, на условия он не жалуется.

«Адам Яндиев находится в ИВС-1 на Петровке в двухместной камере, но сокамерников у него пока нет. Камера чистая, по условиям содержания нареканий нет.

Сам Яндиев говорит, что реальность превзошла ожидания и что не так представлял себе изолятор: кормят хорошо, отношение со стороны сотрудников уважительное. В камере нет телевизора и холодильника, так как они не предусмотрены ПВР (правила внутреннего распорядка. — Прим. «Чемпионата»), в отличие от СИЗО, поэтому из развлечений доступны только прослушивание радио и чтение книг», — цитирует правозащитника «Р-Спорт».