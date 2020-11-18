Россиянин Максим Власов проведёт бой за вакантный титул WBO против Джо Смита

Российский боксёр Максим Власов проведёт поединок за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе против американца Джо Смита-младшего, сообщает BoxingScene.
WBO отправила письмо промоутеру Star Boxing Джо Дегуардиа, представляющему Смита, и Бобу Аруму из Top Rank, который работает с Власовым, с приказом о проведении боя.
В письме WBO даёт указание лагерям в течение 20 дней достичь соглашения, в противном случае будет объявлено о продаже с аукциона рекламных прав на бой. Минимальная ставка составит $ 300 тыс.
Ориентировочно поединок Власов — Смит состоится в феврале в США.
Власов должен был встретиться в отборочном поединке с другим российским боксёром Умаром Саламовым 20 ноября. Однако у соперника Максима был выявлен коронавирус, и бой был отменён. Саламов сохранит звание претендента на титул и встретится с новым чемпионом WBO.
Смит в первом отборочном поединке в августе этого года победил нокаутом экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса.
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