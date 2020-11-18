Россиянин Максим Власов проведёт бой за вакантный титул WBO против Джо Смита

Российский боксёр Максим Власов проведёт поединок за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе против американца Джо Смита-младшего, сообщает BoxingScene.



WBO отправила письмо промоутеру Star Boxing Джо Дегуардиа, представляющему Смита, и Бобу Аруму из Top Rank, который работает с Власовым, с приказом о проведении боя.

В письме WBO даёт указание лагерям в течение 20 дней достичь соглашения, в противном случае будет объявлено о продаже с аукциона рекламных прав на бой. Минимальная ставка составит $ 300 тыс.



Ориентировочно поединок Власов — Смит состоится в феврале в США.



Власов должен был встретиться в отборочном поединке с другим российским боксёром Умаром Саламовым 20 ноября. Однако у соперника Максима был выявлен коронавирус, и бой был отменён. Саламов сохранит звание претендента на титул и встретится с новым чемпионом WBO.

Смит в первом отборочном поединке в августе этого года победил нокаутом экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса.