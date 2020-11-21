Источник: Ковалёв и Баррера встретятся 30 января 2021 года

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 30 января 2021 года, сообщает обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на источники. Его соперником станет Салливан Баррера.

Встреча Ковалёва с Баррерой должна была состояться в апреле 2020 года, но сорвалась из-за пандемии коронавируса. За предстоящую встречу Сергей сможет заработать $ 2,5 млн.

Ковалёв последний раз выходил на ринг 2 ноября 2019 года, когда встретился с Саулем Альваресом. Тогда он проиграл нокаутом и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. Что касается Барреры, то он в минувшем бою также потерпел поражение. Кубинец в июне 2019 года проиграл решением судей Джесси Харту.