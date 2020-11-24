Адесанья возглавил рейтинг бойцов UFC по версии ESPN, Хабиб — второй

На странице ESPN MMA в «Твиттере» появилась собственная версия рейтинга бойцов UFC, так называемый рейтинг «мощности». Главными составляющими, определяющими рейтинг спортсменов, стали их популярность, самый большой момент в карьере и профессиональный рекорд.

Первое место в нём занимает чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья. Второе у чемпиона UFC в лёгком весе, лидера сводного рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий Хабиба Нурмагомедова, а третье занимает экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор.

Макгрегор, наряду с Джоном Джонсом и Хамзатом Чимаевым оказались теми бойцами, которые попали в топ-10, не обладая поясом чемпиона.

Соответствующий пост доступен на странице ESPN MMA в «Твиттере».