Майк Тайсон отреагировал на смерть Диего Марадоны

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Рука Бога покинула нас. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас привыкли сравнивать.

Он был одним из моих героев и другом. Я очень уважал его. Его будет очень не хватать», — написал Тайсон в «Твиттере» и прикрепил к тексту фото, на котором он держит Марадону на руках.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Майка Тайсона.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.