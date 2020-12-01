Эвандер Холифилд вызвал на бой Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вызвал на бой своего давнего соперника, бывшего абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе Майка Тайсона.

«Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. Теперь я вижу, почему ему понадобился промежуточный поединок перед схваткой со мной. Рой Джонс хороший соперник для местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики — наш бой. Нет причин, по которым мы не должны были бы подраться.

Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждёт и мяч на твоей стороне. Я готов", — приводит слова американца MMA Fighting.

В годы активной карьеры Холифилд бился с Тайсоном дважды и в обоих случаях победил. Последний раз Эвандер выходил на ринг в мае 2011 года. Тогда он победил Брайана Нильсена.