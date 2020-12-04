Порье: перед боем с Нурмагомедовым я не мог спать

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассказал, что происходило с ним в преддверии поединка с обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. В сентябре 2019 года Нурмагомедов в Абу-Даби победил Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде.
«Время боя было подстроено под них. Не знаю, будут ли бой с Конором проводить в удобное для Америки время. Посмотрим.
В том бою с Хабибом мой распорядок был нарушен. Я не мог спать. Не люблю об этом говорить, потому что звучит как оправдание. Я дрался так, как дрался. Но тогда я не мог спать. Смог заснуть только к четырём утра. День начинался с раннего утра, а я плохо спал. Это не оправдание, я просто делюсь опытом и выводами», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.
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