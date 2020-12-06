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Бой Евлоева с Ландвером на UFC Вегас 16 отменён из-за коронавируса у россиянина

Бой Евлоева с Ландвером на UFC Вегас 16 отменён из-за коронавируса у россиянина
Бокс/ММА / UFC 0

Бой российского бойца Мовсара Евлоева на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 16 с американцем Нэйтом Ландвером отменён из-за коронавируса.

«Официально! Бой отменён! Причина: положительный тест на коронавирус Мовсара Евлоева за 5 часов до боя. Мовсар чувствует себя очень хорошо, но UFC с положительным тестом на COVID-19 не допускают до боя. Бой перенесут на один из ближайших турниров», — говорится в заявлении в «инстаграме» команды Евлоева.

На счету Евлоева 13 побед в 13 боях в смешанных единоборствах.

В ночь с 5 на 6 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его главном событии выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори.

Кард турнира UFC Вегас 16: Джек Херманссон — Марвин Веттори и другие бои
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