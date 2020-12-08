Холифилд: мы общались с Тайсоном, похоже, наш бой состоится
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, ветеран профессионального бокса Эвандер Холифилд рассказал, что вёл переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном об их третьем поединке. По словам Холифилда, вероятнее всего, такой бой состоится.
«Конечно, мы с ним общались. Похоже, наш бой состоится. Давайте просто сделаем это. Люди хотят видеть именно наш бой. Если же что-то делать, то это надо делать для людей», — приводит слова Холифилда BoxingScene.
В прошлом Эвандер Холифилд и Майк Тайсон бились дважды. В обоих случаях успех был на стороне Эвандера. Напомним, 29 ноября Майк Тайсон провёл выставочный поединок с Роем Джонсом, выйдя на ринг впервые за 15 лет. Схватка завершилась вничью.
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53
-
20:00
-
18:51
-
17:40
-
15:37
-
14:02
-
13:30
-
12:00
-
11:01
-
10:39
-
10:03
-
09:31
-
09:03
-
07:53
-
05:22
-
00:55
- 6 декабря 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:30
-
20:59
-
19:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам