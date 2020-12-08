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Холифилд: мы общались с Тайсоном, похоже, наш бой состоится

Холифилд: мы общались с Тайсоном, похоже, наш бой состоится
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, ветеран профессионального бокса Эвандер Холифилд рассказал, что вёл переговоры с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном об их третьем поединке. По словам Холифилда, вероятнее всего, такой бой состоится.

«Конечно, мы с ним общались. Похоже, наш бой состоится. Давайте просто сделаем это. Люди хотят видеть именно наш бой. Если же что-то делать, то это надо делать для людей», — приводит слова Холифилда BoxingScene.

В прошлом Эвандер Холифилд и Майк Тайсон бились дважды. В обоих случаях успех был на стороне Эвандера. Напомним, 29 ноября Майк Тайсон провёл выставочный поединок с Роем Джонсом, выйдя на ринг впервые за 15 лет. Схватка завершилась вничью.

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