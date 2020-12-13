Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира

Поздним вечером 12 декабря в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Кубрат Пулев.
Победу в этом бою одержал Джошуа нокаутом в девятом раунде. Таким образом, ему удалось защитить пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO.
На счету британца 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение. Пулев в свою очередь потерпел второе поражение при 28 победах.
Напомним, бой Джошуа — Пулев неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Джошуа проведёт первый поединок с декабря 2019 года. Тогда он вернул себе звание чемпиона мира, победив в реванше Энди Руиса.
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