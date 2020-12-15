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Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась вчера, 14 декабря.

По мнению Нурмагомедова, в четвертьфинал выйдут все сеяные команды, которые первые матчи проведут в гостях.

«Я думаю, справа от вас которые все пройдут. Заскриньте — и посмотрим», — так прокомментировал Хабиб итоги жеребьёвки в «сториз» своего «инстаграма».

«Было время». Хабиб Нурмагомедов показал фото с отцом

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Первые матчи:

16 февраля
«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»
«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

17 февраля
«Порту» — «Ювентус»
«Севилья» — «Боруссия» Д

23 февраля
«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»

24 февраля
«Боруссия» М — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Реал»

Ответные матчи:

9 марта
«Ювентус» — «Порту»
«Боруссия» Д — «Севилья»

10 марта
«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

16 марта
«Манчестер Сити» — «Боруссия» М
«Реал» — «Аталанта»

17 марта
«Бавария» — «Лацио»
«Челси» — «Атлетико».

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