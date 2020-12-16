Менеджер Нурмагомедова — Фергюсону: Хабиб искалечил бы тебя

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к Тони Фергюсону, после того как тот проиграл Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256, который состоялся в минувшие выходные.

«Мне жаль тебя, малыш. Будь здоров. Ты можешь говорить всё что угодно, но это уже никого не волнует. Желаю тебе хорошей пенсии.

Тебе повезло, что ты проиграл, потому что Хабиб искалечил бы тебя. Ты, как и я, понимаешь это, а теперь об этом знает весь мир», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон пытались организовать пять раз, но всякий раз он срывался по различным причинам.

Поражение от Оливейры стало вторым подряд для Фергюсона. В мае американец уступил соотечественнику Джастину Гэтжи. Всего на его счету 25 побед и пять поражений. У Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.