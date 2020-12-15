Фергюсон впервые после поражения от Оливейры опубликовал пост в «Инстаграме»

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон впервые опубликовал пост в «Инстаграме» после того, как проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей в поединке на турнире UFC 256, состоявшемся в минувшие выходные.
«Никаких оправданий, чувствую себя подавленным. Я вышел и принимал его атаки, вместо того чтобы защищаться. Разминка перед боем была не такой, как до коронавируса. Но не оправдываюсь. Времена меняются, как и люди. Нужный уровень агрессивности не был достигнут. Моя ошибка.
Чак начал охоту на мои спину и руку сразу, как только мы оказались в партере. Поэтому я не беспокоился о маунте, парень был скользким, да и я тоже. Я хотел добиться нокаута в стойке или удушения на спине. Было весело сражаться с «мокрым одеялом». Поверьте, этот сценарий больше не повторится. Точка.
Моя рука в порядке, болевой был очень плотным. Мысль о сыне и способность терпеть боль помогли мне справиться.
Мой путь к величию ещё не окончен. Мы далеки от завершения карьеры. Так что вот вам, хейтеры (смайл со средним пальцем. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Фергюсон.
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