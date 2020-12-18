Бетербиев высказался о возможных боях с Усиком и Саулем Альваресом

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мыслями о возможных поединках с Саулем Альваресом и Александром Усиком. По его словам, интерес вызывает как один, так и второй.
«Как я смотрю на бой с Саулем Альваресом? Конечно соглашусь. Он стоит на первом месте в списке лучших вне зависимости от весовой категории. Это не вопрос денег. Это чисто спортивный момент. Но я не хочу опускаться в весе. Подняться — ещё можно. Если хорошо пообедаю, могу побоксировать в тяжёлом весе.
С кем бы из тяжей хотел бы встретиться? Если надо будет, в четыре часа ночи встречусь с Усиком. Я четыре раза с ним боксировал. Это обычный человек. Не надо думать о нём, как о роботе. Уважаю всех, кто боксирует в профессионалах. Они отдали спорту всю жизнь. И только за это заслуживают уважения», — приводит слова россиянина «Матч ТВ».
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