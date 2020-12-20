Экс-боец Bellator скончался в возрасте 34 лет

Бывший боец Bellator Серджио да Силва скончался в возрасте 34 лет, сообщает Sherdog.
Боец UFC и близкий друг Серджио да Силвы Джаред Гордон подтвердил эту новость в своём «инстаграме». Как сообщил менеджмент бойца, он скончался вечером 19 декабря. Остальные детали не разглашаются из уважения к частной жизни семьи.
"(Вставьте общий заголовок о психическом заболевании/наркомании и других различных причинах, по которым все ваши друзья умирают и вы хотели бы, чтобы они в первую очередь связались с вами). К чёрту этот мир. Люблю тебя, Серджио", — написал Гордон на своей странице в «Инстаграме».
Да Силву судили за ограбление банка в штате Нью-Йорк в августе 2017 года. Последний поединок в ММА боец провёл на турнире CES MMA в Нью-Йорке в мае 2018-го.
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