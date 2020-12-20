Теоофимо Лопес отреагировал на интервью с Ломаченко, обвинив его во лжи
Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес отреагировал на недавние заявления экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который предположил, что американец гондурасского происхождения никогда не даст ему реванш, потому что знает, что победил в первом бою только потому, что у Василия была травма.
«Лома, зачем ты врёшь? Ты знаешь, я знаю, мы знаем. Мы надрали тебе зад», — сказал Лопес в интервью, размещённом на канале FightHype в YouTube.
Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса. После схватки выяснилось, что Василий вышел на бой с травмой плеча.
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