Теоофимо Лопес отреагировал на интервью с Ломаченко, обвинив его во лжи

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес отреагировал на недавние заявления экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который предположил, что американец гондурасского происхождения никогда не даст ему реванш, потому что знает, что победил в первом бою только потому, что у Василия была травма.

«Лома, зачем ты врёшь? Ты знаешь, я знаю, мы знаем. Мы надрали тебе зад», — сказал Лопес в интервью, размещённом на канале FightHype в YouTube.

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса. После схватки выяснилось, что Василий вышел на бой с травмой плеча.