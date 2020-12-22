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Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных спортсменов по версии россиян

Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных спортсменов по версии россиян
Бокс/ММА / UFC 0
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Жители России назвали чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова самым популярным спортсменом страны. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

10% опрошенных назвали Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба (8%). Также в первую пятёрку вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2%.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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