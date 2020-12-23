Кокер: надеюсь, вакцина исправит ситуацию и последний бой Фёдора пройдёт в Москве

Президент Bellator Скотт Кокер признался, что хочет организовать прощальный бой Фёдора Емельяненко в Москве.
«Очень хотел бы, чтобы последний бой Фёдор провёл на глазах у 40 тысяч зрителей в Москве. Bellator впервые бы провела турнир в Москве, да и в России в целом. В настоящий момент у нас уже состоялся один бой Фёдора в Европе, по контракту у него осталось два боя. При обычных условиях летом у него бы уже состоялся один бой.
Конечно, влияет коронавирусная обстановка в России. Надеюсь, вакцина исправит ситуацию и мы сможем приглашать на бои зрителей. Мы слишком долго ждём возвращения Фёдора, но я вижу свет в конце тоннеля. Хочу подождать. Хочется организовать бой на подходящих аренах, в том числе и в Москве. Хочу организовать для него крупный турнир», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.
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