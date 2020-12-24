Энтони Джонсон хочет принять участие в Гран-при Bellator

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон, недавно подписавший контракт с Bellator заинтересован в участии Гран-при полутяжеловесов в этом промоушене.
«Я привык к формату PRIDE. Они делали турниры и подобные Гран-при. Я однозначно готов к такому в Bellator. Здесь есть очень много вызовов для меня, все бойцы хороши, так что я не могу вызвать кого-то одного. У них есть Йоэль Ромеро, Райан Бэйдер, я, Кори Андерсон. Я жду возможности встретиться с любым. Все они — топовые для меня бойцы», — приводит слова Энтони Джонсона MMAJunkie.
Всего на счету Джонсона 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и 6 раз потерпел поражение. В UFC боец выступал с апреля 2014 года. Под эгидой UFC он одержал шесть побед и дважды проиграл — оба поражения он потерпел в титульных боях.
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