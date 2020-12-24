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Источник: Русская Ронда подписала контракт с Bellator

Источник: Русская Ронда подписала контракт с Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Российская спортсменка Ирина Алексеева, известная под прозвищем Русская Ронда, подписала контракт с Bellator, в соответствии с условиями которого должна провести несколько поединков. Об этом сообщает MMAJunkie.

Последний поединок 30-летняя Алексеева провела в декабре 2019 года. Россиянка уступила Лилии Казак на турнире промоушена ProFC. Это было её первое поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на её счету четыре поединка в MMA, в которых она одержала три победы и потерпела одно поражение.

Алексеева — призёр чемпионата России по дзюдо, чемпионка и призёр чемпионатов России по самбо, призёр чемпионатов Европы по самбо, призёр Универсиады 2013 года в Казани по самбо, чемпионка мира по самбо, обладательница Кубка мира по самбо, мастер спорта России.

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