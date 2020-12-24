Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Исмаилов и Минеев не планируют писать заявление в полицию

Исмаилов и Минеев не планируют писать заявление в полицию
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не собираются обращаться в правоохранительные органы с заявлениями после драки на турнире по смешанным единоборствам, сообщает «RT на русском».

Напомним, 24 декабря Минеев и Исмаилов были гостями одного из турниров по ММА в Москве. Находятсь в клетке, в ходе общения с прессой они вступили в словесную перепалку, которая переросла в силовой конфликт и привела к массовой драке. Первым оппонента атаковал Исмаилов.

Позже выяснилось, что полиция забрала Магомеда, чтобы провести допрос.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.

Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020