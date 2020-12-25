Брат Исмаилова рассказал, что Минеев спровоцировал Магомеда

Рамазан Исмаилов, брат популярного бойца по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова, рассказал, что стало причиной конфликта Магомеда с Владимиром Минеевым на турнире по ММА в Москве.

Напомним, что Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

«Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать», — приводит слова Рамазана Исмаилова ТАСС.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.



Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.