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Брат Исмаилова рассказал, что Минеев спровоцировал Магомеда

Брат Исмаилова рассказал, что Минеев спровоцировал Магомеда
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Рамазан Исмаилов, брат популярного бойца по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова, рассказал, что стало причиной конфликта Магомеда с Владимиром Минеевым на турнире по ММА в Москве.

Напомним, что Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая переросла в массовую драку.

«Я знаю, что Магомед в шутку показал проход в ноги. А Минеев ударил его микрофоном. Он не прав, и Магомед должен был среагировать», — приводит слова Рамазана Исмаилова ТАСС.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.

Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.

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