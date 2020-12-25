В полиции рассказали, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым

Стало известно, что грозит российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову за драку с Владимиром Минеевым на турнире в Москве.

«Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток», — приводит слова источника из правоохранительных органов ТАСС.

Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником, Владимиром Минеевым, и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилов был задержан полицией, а позже отпущен.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.