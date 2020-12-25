Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В полиции рассказали, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым

В полиции рассказали, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Стало известно, что грозит российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову за драку с Владимиром Минеевым на турнире в Москве.

«Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток», — приводит слова источника из правоохранительных органов ТАСС.

Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником, Владимиром Минеевым, и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилов был задержан полицией, а позже отпущен.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.

Мага Исмаилов устроил массовую драку с Минеевым. Бойцов растаскивала полиция. Видео
Лысый Хищник не стерпел обвинений в трусости. На Владимира набросились сразу несколько друзей дагестанского бойца.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020