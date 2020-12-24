Мага Исмаилов устроил массовую драку с Минеевым. Бойцов растаскивала полиция. Видео

От экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко стремительно уплывает бой, который может вернуть его на орбиту интереса солидных организаций. С промоушеном Скотта Кокера договориться не удалось, в лиге RCC он выступил и надолго пропал с радаров фанатов ММА. И вот, отличная возможность сразиться с Магомедом Исмаиловым. Здесь и деньги, и медийная раскрутка и возможность вернуться на орбиту.

Шторм бросил вызов Маге! Рискнёт ли Лысый Хищник принять реальный бой? Шлеменко по всем параметрам подходит Исмаилову. Только он при этом ещё и победить может.

Но для того, чтобы всё это произошло, необходимо шевелиться. Ровно так, как это делают Владимир Минеев и Камил Гаджиев. Всё идёт к тому, что Мага сделал свой выбор, хотя… Быть может скандал, который случился на заключительном турнире лиги AMC Fight Nights: Winter Cup, с реальной подоплёкой. В любом случае, случилось то, что мы все будем обсуждать ещё очень долго.

В один из моментов в октагон вышел Минеев, солидно упакованный микрофонами – один в руках, другой – петличка – прицеплен на одежду. «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался». После этого в клетке появился Магомед в сопровождении парней из его команды. Лысый Хищник лишь спросил: «Тебе интересно?». И сделал ложный выпад в сторону соперника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

В ответ получил тычок микрофоном в лицо. И началась потасовка. Исмаилов бросился на Минеева, тот сумел увернуться, но вот от двух друзей Маги отскочить не удалось. Владимир получил несколько чувствительных ударов и в октагоне началась массовая потасовка. В драке участвовали полтора десятка здоровенных парней, разобраться в том, кто кого бил и кому больше досталось, не представляется возможным. Даже несмотря на то, что всё это снималось на видео.

Мага подрался в московском дворе! Исмаилов не стал ждать боя со Штырковым Лысый Хищник пнул не только оппонента, но и его машину, на которой был логотип известного сериала. Шутка удалась!

В какой-то момент Минееву наваливали уже ногами, после чего появились сомнения в постановочном характере действия. Правда, все мы помним, что Владимир не так давно снялся в боевике, где было много подобных сцен. Так что, насколько серьёзны были намерения участников этой потасовки, мы узнаем чуть позже. С уверенностью можно сказать одно, если это и был пранк, а Хищник является большим специалистом по постановочным конфликтам, да и у Владимира есть несколько контактов грамотных каскадёров, то он вышел из-под контроля.

В любом случае, скучать нам перед Новым годом не придётся. И это, наверное, неплохо. Организовать бой Исмаилова планировали в RCC и Fight Night. Судя по всему, площадка для реванша определилась. А пока Исмаилов отправился в полицию для дачи показаний.