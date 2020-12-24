Мага Исмаилов устроил массовую драку с Минеевым. Бойцов растаскивала полиция. Видео

От экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко стремительно уплывает бой, который может вернуть его на орбиту интереса солидных организаций. С промоушеном Скотта Кокера договориться не удалось, в лиге RCC он выступил и надолго пропал с радаров фанатов ММА. И вот, отличная возможность сразиться с Магомедом Исмаиловым. Здесь и деньги, и медийная раскрутка и возможность вернуться на орбиту.
Но для того, чтобы всё это произошло, необходимо шевелиться. Ровно так, как это делают Владимир Минеев и Камил Гаджиев. Всё идёт к тому, что Мага сделал свой выбор, хотя… Быть может скандал, который случился на заключительном турнире лиги AMC Fight Nights: Winter Cup, с реальной подоплёкой. В любом случае, случилось то, что мы все будем обсуждать ещё очень долго.
В один из моментов в октагон вышел Минеев, солидно упакованный микрофонами – один в руках, другой – петличка – прицеплен на одежду. «Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался». После этого в клетке появился Магомед в сопровождении парней из его команды. Лысый Хищник лишь спросил: «Тебе интересно?». И сделал ложный выпад в сторону соперника.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».
В ответ получил тычок микрофоном в лицо. И началась потасовка. Исмаилов бросился на Минеева, тот сумел увернуться, но вот от двух друзей Маги отскочить не удалось. Владимир получил несколько чувствительных ударов и в октагоне началась массовая потасовка. В драке участвовали полтора десятка здоровенных парней, разобраться в том, кто кого бил и кому больше досталось, не представляется возможным. Даже несмотря на то, что всё это снималось на видео.
В какой-то момент Минееву наваливали уже ногами, после чего появились сомнения в постановочном характере действия. Правда, все мы помним, что Владимир не так давно снялся в боевике, где было много подобных сцен. Так что, насколько серьёзны были намерения участников этой потасовки, мы узнаем чуть позже. С уверенностью можно сказать одно, если это и был пранк, а Хищник является большим специалистом по постановочным конфликтам, да и у Владимира есть несколько контактов грамотных каскадёров, то он вышел из-под контроля.
В любом случае, скучать нам перед Новым годом не придётся. И это, наверное, неплохо. Организовать бой Исмаилова планировали в RCC и Fight Night. Судя по всему, площадка для реванша определилась. А пока Исмаилов отправился в полицию для дачи показаний.
- 25 декабря 2020
-
00:14
- 24 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
22:58
-
22:47
-
22:25
-
21:42
-
20:48
-
20:15
-
18:53
-
17:51
-
16:00
-
15:00
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:05
-
00:52
- 23 декабря 2020
-
23:23
-
21:55
-
20:44
-
19:41
-
18:48
-
17:51
-
16:02
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
04:31
-
00:55