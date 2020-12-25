Экс-чемпион M1 Challenge Штефан Пютц подписал контракт с Bellator

Немецкий полутяжеловес, бывший чемпион M1 Challenge Штефан Пютц (20-4) подписал контракт с Bellator, сообщает MMAJunkie.
Пютц покинул M1 Challenge в 2018 году. С тех пор он одержал несколько побед на чемпионате Германии по ММА и Fair FC (Fair fighting championship), выиграв пояса в обоих промоушенах.
Последние два боя в M1 Challenge немец проиграл россиянам (в 2017 году – техническим нокаутом Рашиду Юсупову, а в 2018-м – сабмишеном Хадису Ибрагимову).
Пютц подписал контракт с российской организацией M-1 Global в 2014 году. В дебютном поединке немец получил право оспорить чемпионский титул в полутяжёлом весе. В качестве другого претендента выступил россиянин Виктор Немков. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Пютцу, в результате чего тот стал новым чемпионом организации. После этого немецкий боец дважды проводил успешную защиту титула.
- 25 декабря 2020
-
06:49
-
02:14
-
01:22
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
22:58
-
22:47
-
22:25
-
21:42
-
20:48
-
20:15
-
18:53
-
17:51
-
16:00
-
15:00
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:05
-
00:52
- 23 декабря 2020
-
23:23
-
21:55
-
20:44
-
19:41
-
18:48
-
17:51
-
16:02
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
11:01