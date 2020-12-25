Экс-чемпион M1 Challenge Штефан Пютц подписал контракт с Bellator

Немецкий полутяжеловес, бывший чемпион M1 Challenge Штефан Пютц (20-4) подписал контракт с Bellator, сообщает MMAJunkie.

Пютц покинул M1 Challenge в 2018 году. С тех пор он одержал несколько побед на чемпионате Германии по ММА и Fair FC (Fair fighting championship), выиграв пояса в обоих промоушенах.

Последние два боя в M1 Challenge немец проиграл россиянам (в 2017 году – техническим нокаутом Рашиду Юсупову, а в 2018-м – сабмишеном Хадису Ибрагимову).

Пютц подписал контракт с российской организацией M-1 Global в 2014 году. В дебютном поединке немец получил право оспорить чемпионский титул в полутяжёлом весе. В качестве другого претендента выступил россиянин Виктор Немков. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Пютцу, в результате чего тот стал новым чемпионом организации. После этого немецкий боец дважды проводил успешную защиту титула.