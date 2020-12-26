Исмаилов рассчитывает получить бой со Шлеменко в августе 2021 года

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассчитывает получить поединок с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко в августе 2021 года. Об этом рассказал брат Магомеда Рамазан Исмаилов.

«У нас в приоритете Александр Шлеменко. У Александра очень большая аудитория. У Магомеда было два тяжёлых боя за короткий период. Мы рассчитываем провести бой ближе к августу», — приводит слова Рамазана Исмаилова ТАСС.

Напомним, в 2020 году Магомед Исмаилов провёл два поединка. В июле он выступил в тяжёлом весе. На турнире в Сочи спортсмен сумел досрочно победить Александра Емельяненко. А менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире ACA 115 в Москве, победив единогласным решением судей Ивана Штыркова.