Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе
Стал известен возможный список участников Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Бон.
Как сообщает источник со ссылкой на слова президента организации Скотта Кокера, в Гран-при Bellator примут участие Вадим Немков, Райан Бейдер, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис, Лиото Мачида, Гегард Мусаси и Кори Андерсон.
Этот список является неофициальным и находится на рассмотрении у руководства промоушена.
Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.
Ранее Кокер заявил, что следующим соперником обладателя пояса в полутяжёлом весе Вадима Немкова станет не Кори Андерсон, а Фил Дэвис.
Гран-при Bellator среди полутяжей должен пройти в 2021 году.
Рекомендуем вам
- 26 декабря 2020
-
18:55
-
17:55
-
16:31
-
15:39
-
15:03
-
14:39
-
13:36
-
12:31
-
11:12
-
10:27
-
09:39
-
00:47
-
00:10
- 25 декабря 2020
-
22:51
-
21:37
-
20:21
-
19:31
-
18:59
-
17:23
-
16:24
-
15:30
-
14:30
-
14:11
-
13:00
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:03
-
09:31
-
09:01
-
09:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам