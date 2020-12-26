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Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе

Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / Bellator 0

Стал известен возможный список участников Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Бон.

Как сообщает источник со ссылкой на слова президента организации Скотта Кокера, в Гран-при Bellator примут участие Вадим Немков, Райан Бейдер, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис, Лиото Мачида, Гегард Мусаси и Кори Андерсон.

Этот список является неофициальным и находится на рассмотрении у руководства промоушена.

Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Кокер заявил, что следующим соперником обладателя пояса в полутяжёлом весе Вадима Немкова станет не Кори Андерсон, а Фил Дэвис.

Гран-при Bellator среди полутяжей должен пройти в 2021 году.

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