Президент Bellator назвал возможных участников Гран-при в полутяжёлом весе

Стал известен возможный список участников Гран-при Bellator в полутяжёлом весе, сообщает в своём «твиттере» журналист Майк Бон.



Как сообщает источник со ссылкой на слова президента организации Скотта Кокера, в Гран-при Bellator примут участие Вадим Немков, Райан Бейдер, Энтони Джонсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис, Лиото Мачида, Гегард Мусаси и Кори Андерсон.



Этот список является неофициальным и находится на рассмотрении у руководства промоушена.



Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.



Ранее Кокер заявил, что следующим соперником обладателя пояса в полутяжёлом весе Вадима Немкова станет не Кори Андерсон, а Фил Дэвис.

Гран-при Bellator среди полутяжей должен пройти в 2021 году.