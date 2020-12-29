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Тактаров похвалил Минеева за действия в драке с Исмаиловым

Тактаров похвалил Минеева за действия в драке с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Минеев показал себя великолепно. Так грамотно от всей этой команды поначалу отбился и перевёл Исмаилова в партер, несмотря на то что ему там все пытались и подножки ставить, и исподтишка удар нанести.

Во-первых, Минеев тактично, не ударяя, парировал все атаки красно-белого шкодника, который его начал бить, и он так грамотно перевёл Исмаилова в партер, провалил его, оказался сверху, то есть там дальше два удара — и всё, бой бы настоящий закончился.

Но тут подбежали братья, свалили его. Дальше один негодяй — дайте мне его, пожалуйста, на завтрак — в коричнево-желтой рубахе грязной, он на лесоруба похож… Он сапожищами этими пинал Минеева, на котором лежало уже человек тридцать», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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