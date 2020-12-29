Тактаров похвалил Минеева за действия в драке с Исмаиловым

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Минеев показал себя великолепно. Так грамотно от всей этой команды поначалу отбился и перевёл Исмаилова в партер, несмотря на то что ему там все пытались и подножки ставить, и исподтишка удар нанести.
Во-первых, Минеев тактично, не ударяя, парировал все атаки красно-белого шкодника, который его начал бить, и он так грамотно перевёл Исмаилова в партер, провалил его, оказался сверху, то есть там дальше два удара — и всё, бой бы настоящий закончился.
Но тут подбежали братья, свалили его. Дальше один негодяй — дайте мне его, пожалуйста, на завтрак — в коричнево-желтой рубахе грязной, он на лесоруба похож… Он сапожищами этими пинал Минеева, на котором лежало уже человек тридцать», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.
- 29 декабря 2020
-
09:00
-
02:08
-
00:45
-
00:00
- 28 декабря 2020
-
22:53
-
22:00
-
20:46
-
20:24
-
19:44
-
19:42
-
18:57
-
17:55
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:16
-
09:37
-
09:01
-
00:54
- 27 декабря 2020
-
23:56
-
22:40
-
21:36
-
20:51
-
19:32
-
18:41
-
18:13
-
16:42
-
15:46
-
14:48
-
12:57
-
12:00
-
10:44
-
09:56