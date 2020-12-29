Тактаров: Исмаилов — просто никто

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«У меня нет негативных эмоций к Исмаилову. Он просто никто. Парень старается себя найти — и хорошо. Но эта толпа… Теперь они все будут показывать видео своим дружбанам и рассказывать, что были в клетке и били Минеева.

Они сейчас герои среди своих экстремистских группировок, где поднялись на несколько ступеней по иерархической лестнице. До этого они были просто шестёрки-преступники, сейчас они будут авторитетами», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.