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Тактаров: Исмаилов — просто никто

Тактаров: Исмаилов — просто никто
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«У меня нет негативных эмоций к Исмаилову. Он просто никто. Парень старается себя найти — и хорошо. Но эта толпа… Теперь они все будут показывать видео своим дружбанам и рассказывать, что были в клетке и били Минеева.

Они сейчас герои среди своих экстремистских группировок, где поднялись на несколько ступеней по иерархической лестнице. До этого они были просто шестёрки-преступники, сейчас они будут авторитетами», — рассказал Тактаров в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Тактаров похвалил Минеева за действия в драке с Исмаиловым
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