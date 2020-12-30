Валуев: смешанные единоборства не отбирают внимание у бокса
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением насчёт соперничества бокса со смешанными единоборствами, которые в последние пять лет обзавелись большой популярностью среди любителей спорта.
По мнению Валуева, бокс и ММА идут параллельно друг другу.
«Нет, смешанные единоборства не отбирают внимание у бокса, они идут параллельно. Классика не умирает, пока ею интересуются люди. А боксом интересуются очень многие. По количеству занимающихся в секциях сегодня это спорт номер три», — приводит слова Николая Валуева «Р-Спорт».
Ранее Николай Валуев рассказал, какие блюда стоят у него на столе в Новый год, а также ответил на вопрос, стоит ли Нурмагомедову возобновить карьеру.
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