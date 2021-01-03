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Чимаев собирается пригласить в Чечню Дану Уайта

Чимаев собирается пригласить в Чечню Дану Уайта
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев намерен пригласить в Чеченскую Республику президента промоушена Дану Уайта. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, относительно возможного приезда Уайа в Грозный.

«Пока не успел (пригласить. — Прим. „Чемпионата“), в скором времени сделаю это», — приводит слова Чимаева Sport24.

Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году и стремительно превратился в одного из самых известных бойцов промоушена. Он победил во всех трёх поединках в лиге. При этом за три схватки он пропустил лишь два удара, донеся до соперников более 200.

Чимаев 20 января 2021 года должен был встретиться с Леоном Эдвардсом, но схватка сорвалась. Причиной стали осложнения от коронавируса, которым недавно переболел Хамзат.

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