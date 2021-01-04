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Президент Bellator: планируем провести в 2021 году от 22 до 26 турниров

Президент Bellator: планируем провести в 2021 году от 22 до 26 турниров
Бокс/ММА / Bellator 0

Президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на 2021 год. Кокер отметил, что промоушен хочет провести от 22 до 26 турниров в новом году.

«Несмотря ни на что, мы планируем провести в 2021 году от 22 до 26 турниров. Если в Европе ослабят ограничения, то какие-то турниры пройдут там. Первый турнир мы планируем провести в феврале. Точной даты сейчас нет, но, скорее всего, мы начнём проводить бои в 2021 году с февраля», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.

В 2020 году Bellator провёл 18 турниров, в том числе три турнира в Милане (Италия) и один турнир в Париже (Франция).

Ранее Кокер признался, что хочет организовать прощальный бой Фёдора Емельяненко в Москве, но ситуация с коронавирусом может помешать это сделать.

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