Нурмагомедов отреагировал на пост Лучано Спаллетти в папахе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию бывшего тренера футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти, в которой тот поздравил с Новым годом, облачившись в папаху, и по-русски обратился к бойцу.

«Ты мужик. Удачи, мой друг», — написал Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Лучано Спаллетти в папахе поздравил с Новым годом и по-русски обратился к Хабибу. Фото

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