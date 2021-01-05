Нурмагомедов отреагировал на пост Лучано Спаллетти в папахе

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» публикацию бывшего тренера футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти, в которой тот поздравил с Новым годом, облачившись в папаху, и по-русски обратился к бойцу.
«Ты мужик. Удачи, мой друг», — написал Нурмагомедов.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!
- 5 января 2021
-
09:02
-
00:55
-
00:01
- 4 января 2021
-
22:01
-
20:45
-
19:57
-
18:54
-
17:49
-
16:00
-
15:05
-
14:01
-
13:11
-
13:09
-
11:31
-
10:14
-
00:34
- 3 января 2021
-
23:39
-
22:39
-
21:52
-
20:44
-
19:40
-
18:57
-
17:44
-
14:48
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:51
-
09:18
-
00:49
- 2 января 2021
-
22:53
-
21:56
-
20:55
-
19:50
-
18:55