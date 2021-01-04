Лучано Спаллетти в папахе поздравил с Новым годом и по-русски обратился к Хабибу. Фото

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти опубликовал на своей странице в «Инстаграме» поздравление с Новым годом. На фото он предстал в белой папахе, подобной той, какую использует чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Пусть этот Новый год будет в память о тех, кто научил нас никогда не принимать ничего как должное. Мы все здорово боролись и даже не подали признаков, что можем сдаться.

P. S. Хабиб, позволь мне использовать твой головной убор в качестве символа борьбы», — подписал он фото. Постскриптум тренер написал по-русски.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Лучано Спаллетти.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. После этого он работал с «Ромой» (2016-2017) и «Интером» (2017-2019).

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