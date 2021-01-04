Лучано Спаллетти в папахе поздравил с Новым годом и по-русски обратился к Хабибу. Фото

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти опубликовал на своей странице в «Инстаграме» поздравление с Новым годом. На фото он предстал в белой папахе, подобной той, какую использует чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Пусть этот Новый год будет в память о тех, кто научил нас никогда не принимать ничего как должное. Мы все здорово боролись и даже не подали признаков, что можем сдаться.
P. S. Хабиб, позволь мне использовать твой головной убор в качестве символа борьбы», — подписал он фото. Постскриптум тренер написал по-русски.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Лучано Спаллетти.
Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. После этого он работал с «Ромой» (2016-2017) и «Интером» (2017-2019).
Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов 2020 года в UFC на «Чемпионате» и получите подписку на 1 месяц на UFC Fight Pass!
- 4 января 2021
-
14:01
-
13:11
-
13:09
-
11:31
-
10:14
-
00:34
- 3 января 2021
-
23:39
-
22:39
-
21:52
-
20:44
-
19:40
-
18:57
-
17:44
-
14:48
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:51
-
09:18
-
00:49
- 2 января 2021
-
22:53
-
21:56
-
20:55
-
19:50
-
18:55
-
17:10
-
16:37
-
15:16
-
14:50
-
13:34
-
12:44
-
11:26
-
10:25
-
09:18
-
06:21