«Лёгкая работа». Диллон Дэнис уверен, что победит Хабиба в бою по грэпплингу
Боец Bellator Диллон Дэнис, хорошо известный своей дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, убеждён, что ему бы удалось победить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке по грэпплингу.
«Победил ли бы я его в поединке по грэпплингу? Да бросьте, это лёгкая работа. Все это знают. Но это не мой поединок, это бой Конора», — приводит слова американца BJ Penn.
Напомним, Диллон Дэнис является спарринг-партнёром Конора Макгрегора. Он секундировал Конору во время поединка с Хабибом Нурмагомедовым. После окончания схватки россиянин атаковал Дэниса, выпрыгнув из клетки. После этого к Диллону и пришла мировая известность. Та встреча состоялась в октябре 2018 года.
Рекомендуем вам
- 5 января 2021
-
20:33
-
19:15
-
18:12
-
17:39
-
15:04
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
00:55
-
00:01
- 4 января 2021
-
22:01
-
20:45
-
19:57
-
18:54
-
17:49
-
16:00
-
15:05
-
14:01
-
13:11
-
13:09
-
11:31
-
10:14
-
00:34
- 3 января 2021
-
23:39
-
22:39
-
21:52
-
20:44
-
19:40
-
18:57
-
17:44
-
14:48
-
13:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам