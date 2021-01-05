«Лёгкая работа». Диллон Дэнис уверен, что победит Хабиба в бою по грэпплингу

Боец Bellator Диллон Дэнис, хорошо известный своей дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, убеждён, что ему бы удалось победить чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке по грэпплингу.

«Победил ли бы я его в поединке по грэпплингу? Да бросьте, это лёгкая работа. Все это знают. Но это не мой поединок, это бой Конора», — приводит слова американца BJ Penn.

Напомним, Диллон Дэнис является спарринг-партнёром Конора Макгрегора. Он секундировал Конору во время поединка с Хабибом Нурмагомедовым. После окончания схватки россиянин атаковал Дэниса, выпрыгнув из клетки. После этого к Диллону и пришла мировая известность. Та встреча состоялась в октябре 2018 года.