Дарина Маздюк рассказала о бое с 240-килограммовым бойцом, которого она нокаутировала

Девушка — боец MMA Дарина Маздюк, которая недавно подписала контракт с промоушеном Bellator, рассказала о поединке, в котором ей удалось нокаутировать 240-килограммового Григория Чистякова. Бой состоялся в ноябре 2020 года.

«Идея провести такой поединок исходила от меня. У нас с Григорием не было конфликта. Идея была в том, чтобы провести бой с участием мужчины и женщины. Мы на протяжении некоторого времени искали соперника, который согласился бы на это. Организаторы нашли двух бойцов, и я выбрала Григория», — приводит слова спортсменки издание BJPenn.com.

Бой прошёл в российском промоушене «Наше дело». В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трёх из них.