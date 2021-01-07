Дарина Маздюк рассказала о бое с 240-килограммовым бойцом, которого она нокаутировала

Девушка — боец MMA Дарина Маздюк, которая недавно подписала контракт с промоушеном Bellator, рассказала о поединке, в котором ей удалось нокаутировать 240-килограммового Григория Чистякова. Бой состоялся в ноябре 2020 года.
«Идея провести такой поединок исходила от меня. У нас с Григорием не было конфликта. Идея была в том, чтобы провести бой с участием мужчины и женщины. Мы на протяжении некоторого времени искали соперника, который согласился бы на это. Организаторы нашли двух бойцов, и я выбрала Григория», — приводит слова спортсменки издание BJPenn.com.
Бой прошёл в российском промоушене «Наше дело». В Bellator Маздюк будет выступать в наилегчайшем весе. Всего в смешанных единоборствах Дарина провела четыре поединка, победив в трёх из них.
- 7 января 2021
-
10:02
-
09:04
-
03:22
-
00:48
-
00:10
-
00:06
- 6 января 2021
-
22:19
-
20:43
-
18:52
-
17:19
-
15:00
-
14:00
-
13:25
-
13:07
-
12:10
-
11:10
-
10:04
-
09:00
-
00:55
- 5 января 2021
-
23:59
-
22:21
-
21:52
-
20:33
-
19:15
-
18:12
-
17:39
-
15:04
-
14:01
-
13:01
-
12:00
-
11:01
-
10:01
-
09:02
-
00:55
-
00:01