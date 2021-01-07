Чимаев потренировался с бойцами лиги ACA Дураевым и Албасхановым
Боец UFC Хамзат Чимаев продолжает гостить в Чечне. На своей странице в «Инстаграме» он выложил фото с тренировки, на котором он изображён вместе с представителями лиги ACA Альбертом Дураевым и Расулом Албасхановым.
«Хорошая тренировка в хорошей атмосфере с братьями», — написал Чимаев.
Соответствующий пост доступен на странице Хамзата в социальной сети.
Напомним, Чимаев после срыва поединка с Леоном Эдвардсом прибыл в Москву, а после нескольких дней пребывания в столице России отправился в Чечню. Здесь он уже провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Бой Чимаева с Эдвардсом был отложен из-за осложнений, которые проявились у Хамзата после перенесённого коронавируса. Новой даты поединка Хамзата с Леоном пока нет.
Рекомендуем вам
- 7 января 2021
-
23:49
-
22:28
-
21:50
-
20:59
-
19:53
-
18:54
-
17:45
-
16:04
-
14:34
-
14:00
-
13:16
-
12:01
-
11:01
-
10:02
-
09:04
-
03:22
-
00:48
-
00:10
-
00:06
- 6 января 2021
-
22:19
-
20:43
-
18:52
-
17:19
-
15:00
-
14:00
-
13:25
-
13:07
-
12:10
-
11:10
-
10:04
-
09:00
-
00:55
- 5 января 2021
-
23:59
-
22:21
-
21:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам