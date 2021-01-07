Чимаев потренировался с бойцами лиги ACA Дураевым и Албасхановым

Боец UFC Хамзат Чимаев продолжает гостить в Чечне. На своей странице в «Инстаграме» он выложил фото с тренировки, на котором он изображён вместе с представителями лиги ACA Альбертом Дураевым и Расулом Албасхановым.

«Хорошая тренировка в хорошей атмосфере с братьями», — написал Чимаев.

Соответствующий пост доступен на странице Хамзата в социальной сети.

Напомним, Чимаев после срыва поединка с Леоном Эдвардсом прибыл в Москву, а после нескольких дней пребывания в столице России отправился в Чечню. Здесь он уже провёл встречу с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Бой Чимаева с Эдвардсом был отложен из-за осложнений, которые проявились у Хамзата после перенесённого коронавируса. Новой даты поединка Хамзата с Леоном пока нет.