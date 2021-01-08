Минаков, Токов и Магомедов — претенденты на лучший бросок прогибом в истории Bellator
Сразу три российских бойца стали претендентами на награду на лучший бросок прогибом в истории организации Bellator – Виталий Минаков, Анатолий Токов и Магомед Магомедов. В числе других претендентов на награду такие статусные бойцы Bellator, как Даррион Колдуэл, номинированный дважды, и ушедший в UFC Майкл Чендлер.
Видео доступно в «инстаграме» Bellator. Права на видео принадлежат Bellator.
Напомним, что Виталий Минаков не появлялся в октагоне с 24 августа 2019 года, когда на Bellator 225 он нокаутировал американца Тимоти Джонсона. Анатолий Токов также провёл свой последний бой в 2019 года, нокаутировав на Bellator 229 Грачо Дарпиняна, а Магомед Магомедов в конце 2020 года победил бразильца Матеуса Маттоса единогласным решением судей.
Усман Нурмагомедов сообщил дату дебюта в Bellator и рассказал о подготовке к бою
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